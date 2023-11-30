Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что решение о возможном бойкоте будет приниматься на самом высоком уровне, с учетом позиций спортсменов и общества.

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Бедный: Должны учитывать чувство общества и спортсменов

"Мы не любим слово "бойкот". Конечно, в условиях войны вопрос нашего участия в этих Играх является вопросом внешней и оборонной политики. Мы примем это решение совместно, на самом высоком уровне государственного управления.

Также мы должны учитывать чувства нашего общества и спортсменов, многие из которых потеряли родных и не могут представить себе участия в соревнованиях с российскими спортсменами, когда условия подготовки и соблюдения правил не равны", – сказал Бедный.

Он подчеркнул, что украинцам может быть тяжело соперничать с россиянами в психологическом плане.

"Если бы мне лично пришлось соревноваться с кем-то, кто поддерживает войну или пассивно поддерживает убивший моих родственников режим, то это было бы очень трудно даже представить на психологическом уровне. Международный олимпийский комитет еще не принял решение. Мы надеемся, что оно будет правильным и они возьмут на себя ответственность", – подытожил Бедный.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.