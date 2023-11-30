Світова федерація бадмінтону (BWF) призупинила членство Росії у своїй організації. Відповідне рішення було прийнято 11 листопада на засіданні Ради BWF.

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Росія отримала заслужене покарання

Було встановлено, що Національна федерація бадмінтону Росії самовільно поширила свою юрисдикцію на території, які підпадають під юрисдикцію іншого члена, як це визнано міжнародною спільнотою. Мова йде про окуповані області України: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську.

Остаточно затвердити прийняте рішення повинні на загальних зборах у 2024 році в китайському Ченду.

Нагадаємо, що російські та білоруські бадмінтоністи були відсторонені від міжнародних змагань у лютому 2022 року. Причина – повномасштабна агресія проти України.

У березні 2023 року МОК рекомендував допустити спортсменів з російським паспортом до змагань в нейтральному статусі. Відповідно до рекомендацій МОК Світова федерація бадмінтону дозволила атлетам з країн-агресорів брати участь у міжнародних змаганнях. Таке рішення почало діяти з серпня цього року.

Зазначимо, що у жовтні 2023 року МОК призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Це сталося через спробу ОКР включити до свого складу представників окупованих територій України. На болотах такі дії МОК викликали обурення. А президент ОКР Станіслав Поздняков звинуватив відомство Томаса Баха у "спортивному геноциді".