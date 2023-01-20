Играют с узбеками: россияне жалуются, что команды из Венгрии и Болгарии отказали им в спарринге

Команда Пари Нижний Новгород не может найти себе соперника среди клубов Европы. Даже дружеские венгры не захотели пачкаться матчами с оккупантами.

Российский футбол постепенно отстраняют от цивилизованного мира из-за войны, которую их страна развязала против Украины. Местные клубы не допускают в еврокубки, а сборная уже больше года не играла официальных матчей из-за бан.

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Впрочем, ФИФА и УЕФА не запрещают клубам или сборным играть товарищеские матчи с россиянами. Поэтому были случаи, когда "друзья России" соглашались играть с оккупантами, но в конце концов давление общества играло свою роль.

Недавно болгарская команда Левски отказалась от спаррингов со Спартаком и Уралом из-за протестов болельщиков. Теперь же другой клуб из РФ Пари Нижний Новгород жалуется, что ему в товарищеских играх отказывают даже команды из "дружеской" Венгрии.

У нас должна была состояться игра с венгерским клубом Тисакечке. Была информация, что матч пройдет в закрытом режиме, но нет. Венгры отказались. Также была запланирована игру с болгарским Ботевым из Пловдива. Они тоже отказались, матч не состоялся. Вот с узбеками сыграли. Это достаточно острая проблема. Для будущих товарищеских матчей в большей степени рассматриваем российские клубы. Даже с первого дивизиона,

– заявил спортивный директор клуба Игорь Кудряшов.

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Напомним, что в ноябре прошлого года сборная Боснии и Герцеговины хотела провести товарищеский поединок с Россией. Впрочем, болельщики осудили руководство федерации, и даже игроки массово отказывались участвовать в игре, из-за чего ее и отменили.

К слову, РФС даже рассматривала возможность смены конфедерации и выступлений в азиатской зоне. Впрочем, сейчас в террористической стране решили хотя бы номинально быть частью цивилизованного мира и остались в УЕФА.