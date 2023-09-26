Чтобы не дискриминировать россиян: глава УЕФА выдал позорное заявление по снятию санкций с команд РФ

Александр Чеферин считает, что российские дети не должны отвечать за войну против Украины. Поэтому УЕФА стал смягчать санкции против страны, которая уже годами убивает украинских детей.

Российский футбол попал под тотальные санкции из-за развязанной РФ войны против Украины. Клубы исключены из международных соревнований, сборные также недопущены к квалификационным турнирам на Евро и чемпионат мира.

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Впрочем, УЕФА решил сделать шаг навстречу представителям страны-террористки. Европейский футбольный союз допустил к международным соревнованиям российские детские команды в возрасте до 17 лет.

Союз мотивировал это тем, что дети не должны отвечать за войну. Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал решение организации.

Дисквалификация УЕФА по отношению к российским взрослым командам отражает стремление занять позицию, направленную против насилия и агрессии. УЕФА твердо намерено придерживаться этой позиции, пока не закончится война и не будет восстановлен мир. Однако запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и непосредственно дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколениям и лучшим завтрашним днем.

– высказался словенец.

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УЕФА отметил, что российские команды U-17 не будут иметь права использовать символику России и ее гимн. Кроме того, матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.

Ранее Александр Чеферин уверял, что Россия не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война. Как выяснилось, это касается только взрослых команд. Хотя с такой тенденцией не стоит удивляться дальнейшему смягчению санкций.