Российские спортсмены таки не смогут использовать свой флаг и гимн на международных турнирах. Они это планировали сделать на Чемпионате мира по натурбану, но в итоге таки получили отказ.

Сначала все российские СМИ облетела новость, что российской сборной таки разрешили использовать флаг и гимн на чемпионате мира по натурбану. В своих новостях они ссылались на слова представителя пресс-службы Международной федерации санного спорта (FIL) Иво Дзордзи. Причиной для такого разрешения он назвал то, что натурбан не входит в олимпийскую программу, пишет 24 канал.

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Что такое натурбан Это дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе. В натурбане саночник стартует с положения "сидя", отталкиваясь от поручня на стартовой рампе. Во время движения по трассе гонщику необходимо управлять санями с помощью ног и рук, наклонов туловища, а также управляющего троса, который прикреплен к краям полозьев. В случае переворота саней атлеты могут продолжить гонку, разогнав сани своими силами. По нечетным годам проходит чемпионат мира по натурбану, а по четным – чемпионат Европы. Из-за малой популярности за пределами Европы, натурбан так и не включили в олимпийские игры.

Но впоследствии Иво Дзордзи пришлось выступать с опровержением собственных слов. Ведь FIL – это организация, которая связана с Международным олимпийским комитетом. А санкции в отношении российских спортсменов распространяются на все международные соревнования.

Поэтому российские спортсмены таки выступят на чемпионате мира по натурбану. Но лишь под названием "Российские спортсмены Федерации санного спорта". Но без флага и гимна России.