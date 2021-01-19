Російські спортсмени таки не зможуть використовувати свій прапор та гімн на міжнародних турнірах. Вони це планували зробити на Чемпіонаті світу з натурбану, але у підсумку таки отримали відмову.

Спочатку всі російські ЗМІ облетіла новина, що російській збірній таки дозволили використати прапор та гімн на Чемпіонаті світу з натурбану. У своїх новинах вони посилалися на слова представника пресслужби Міжнародної федерації санного спорту (FIL) Іво Дзордзі. Причиною для такого дозволу він назвав те, що натурбан не входить до олімпійської програми, пише 24 канал.

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Що таке натурбан Це дисципліна санного спорту, що полягає в спуску на швидкість на санях по природній трасі. У натурбані саночник стартує з положення "сидячи", відштовхуючись від поручня на стартовій рампі. Під час руху по трасі гонщику необхідно управляти саньми за допомогою ніг і рук, нахилів тулуба, а також керуючого троса, який прикріплений до країв полозів. У разі перекидання саней атлети можуть продовжити гонку, розігнавши сани своїми силами.



По непарних роках відбувається чемпіонат світу з натурбану, а по парних – чемпіонат Європи.



Через малу популярність за межами Європи, натурбан так і не включили в Олімпійські ігри.

Та згодом Іво Дзордзі довелося виступати зі спростуванням власних слів. Адже FIL – це організація, яка пов'язана з Міжнародним олімпійським комітетом. А санкції щодо російських спортсменів розповсюджуються на всі міжнародні змагання.

Тож російські спортсмени таки виступлять на Чемпіонаті світу з натурбану. Але лише під назвою "російські спортсмени Федерації санного спорту". Але без прапора та гімну Росії.