"Мудрик выполнит обещание": легендарный защитник АПЛ проанализировал первый год украинца в Челси

Михаил Мудрик в январе 2023 присоединился к лондонскому Челси. Он стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола.

Левый вингер очень эффектно дебютировал в АПЛ, однако после этого во второй половине сезона-2022/2023 не смог развить свой успех. Украинский футболист не забил ни одного гола, за что получал немало критики в свой адрес.

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Бывшая звезда АПЛ верит в Мудрика

Новая кампания складывается уже лучше для Миши. Он прошел летний сбор с командой и стал больше времени проводить на футбольном поле. Большая заслуга в этом и главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, который смог найти подход к украинцу и пытается вывести его на новый уровень.

Однако ценник, который заплатили за Мудрика, продолжает давить на украинца и завышает требования к нему со стороны болельщиков и футбольных экспертов. Некоторые из них считают трансфер украинца провальным и не верят, что он сможет реализовать свой потенциал.

Другого же мнения придерживается бывший защитник Арсенала и Манчестер Сити Бакари Санья. Он прокомментировал прогресс Михаила Мудрика в сезоне-2023/2024 и объяснил, почему украинский футболист со старта не стал разрывать АПЛ:

Я ожидаю, что Мудрик выполнит обещание, которое он дал, и превратится в игрока мирового уровня. Для меня это уже топовый игрок. Он присоединился к клубу, когда было много проблем. У Челси много отрицательной энергии, поэтому игроки страдали от недостатка уверенности.

Бывший футболист "канониров" заговорил о сложной адаптации молодого игрока, который впервые уехал играть за границу. Поэтому не следовало ожидать от Мудрика быстрой адаптации и яркой игры. Тем более что дополнительное давление Михаил чувствовал из-за солидных денег, которые за него заплатили. Однако деньги на футбольном поле не играют.

Санья добавил, что Мудрик переходил в Челси в момент, когда у команды не было уверенности в своих силах. Поэтому можно было только мечтать, что Михаил со старта самостоятельно вернет команду на победный путь.

Бакари заверил, что большую роль в результате команды играет атмосфера, царящая в коллективе. Нужно, чтобы все ваши игроки были в хорошем настроении, чтобы получить от них лучшее.

Я думаю, что выступления Мудрика становятся лучше. Он начинает адаптироваться к лиге и усовершенствуется с каждой игрой. Ему нужно время, чтобы развиться, но в этом сезоне он показал некоторые обнадеживающие признаки,

– сказал Санья.

Отметим, что украинский вингер в сезоне-2023/2024 провел 21 матч во всех турнирах в составе "синих", в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Следующий матч Челси сыграет 13 января в АПЛ против Фулхэма, стартовый свисток раздастся в 14:30.