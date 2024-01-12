Британская пресса передает, что главный тренер Челси Маурисио Почеттино был взбешен и разочарован поражением от Мидлсбро. в первом матче Кубка лиги 1:0. Поэтому прибегнет к ротациям состава в ближайшем поединке.

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Почеттино прибегнет к ротациям левого фланга атаки

Ожидается, что аргентинский наставник посадит на скамью запасных Рахима Стерлинга и доверит место в старте Михаилу Мудрику, не игравшему в предыдущем туре АПЛ против Лутона (2:3). Украинец эту игру провел на скамье запасных "синих".

Оба играли в полуфинале Кубка английской лиги, но не помогли лондонскому клубу избежать позорного поражения от представителя Чемпионшипа. Напомним, что тогда после матча наставник лондонцев остался недоволен игрой появившихся на поле по замене игроков, в том числе Мудриком, вступившего во встречу на 63-й минуте.

Для Мудрика следующий матч станет 22-м в текущем сезоне-2023/2024, если верить британской прессе по поводу замены левого фланга. В уже сыгранных поединках 23-летний футболист забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Обратите внимание! Матч АПЛ Челси – Фулхэм состоится 13 января в 14:30 по киевскому времени.