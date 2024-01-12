Лівий вінгер дуже ефектно дебютував в АПЛ, проте після цього у другій половині сезону-2022/2023 не зміг розвинути свій успіх. Український футболіст не забив жодного гола, за що отримував чимало критики на свою адресу.

Читайте також Конкурента посадять на лаву: британська преса пророкує Мудрику вихід у старті проти Фулхема

Колишня зірка АПЛ вірить в Мудрика

Нова кампанія складається вже краще для Михайла. Він пройшов літній збір з командою та став більше часу проводити на футбольному полі. Велика заслуга в цьому є й головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно, який зміг знайти підхід до українця та намагається вивести його на новий рівень.

Проте цінник, який заплатили за Мудрика, продовжує тиснути на українця та завищує вимоги до нього з боку вболівальників та футбольних експертів. Деякі з них досі вважають трансфер українця провальним і не вірять, що він зможе реалізувати свій потенціал.

Іншої ж думки дотримується колишній захисник Арсенала та Манчестер Сіті Бакарі Санья. Він прокоментував прогрес Михайла Мудрика в сезоні-2023/2024 та пояснив, чому український футболіст зі старту не став розривати АПЛ:

Я очікую, що Мудрик виконає обіцянку, яку він дав, і перетвориться на гравця світового рівня. Для мене це вже топовий гравець. Він приєднався до клубу, коли було багато проблем. У Челсі багато негативної енергії, тому гравці страждали від нестачі впевненості.

Колишній футболіст "канонірів" заговорив про складну адаптацію молодого гравця, який вперше поїхав грати за кордон. Тому не слід було чекати від Мудрика швидкої адаптації та яскравої гри. Тим паче, що додатковий тиск Михайло відчував через солідні гроші, які за нього заплатили. Однак гроші на футбольному полі не грають.

Санья додав, що Мудрик переходив у Челсі у момент, коли команда не мала впевненості у своїх силах. Тому можна було лише мріяти, що Михайло зі старту самотужки поверне команду на переможний шлях.

Бакарі запевнив, що велику роль у результаті команди відіграє атмосфера, яка панує у колективі. Потрібно, щоб усі ваші гравці були у хорошому гуморі, щоб отримати від них найкраще.

Я думаю, що виступи Мудрика стають кращими. Він починає адаптуватися до ліги та вдосконалюється з кожною грою. Йому потрібен час, щоб розвинутися, але цього сезону він показав деякі обнадійливі ознаки,

– сказав Санья.

Зазначимо, що український вінгер у сезоні-2023/2024 провів 21 матч у всіх турнірах у складі "синіх", у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. Наступний матч Челсі зіграє 13 січня в АПЛ проти Фулхема, стартовий свисток пролунає о 14:30.

Цікаво. Раніше Бакарі Санья, який провів за Арсенал та Манчестер Сіті в сумі 370 матчів, також заступився за Олександра Зінченка. Він заявив, що робити українця винним у спаді Арсенала – це ганьба.