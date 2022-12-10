Сборная Украины продолжает выступление на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Сегодня у женщин пройдет гонка преследования, а у мужчин по программе эстафета.

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Без Подручного будет сложно

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал состав команды на эстафетную гонку.

"Все отлично понимают, что без Подручного для меня как для тренера состав эстафеты правильно сделать сложно. Еще и не в лучшем состоянии пробежал Цимбал, поэтому было очень много вопросов по эстафете.

Были разные варианты: рассматривали и эстафету с Мандзином. Но такой вариант нам подошел как самый логичный.

Поставили так, чтобы сначала были спортсмены, которые могут удержать контакт, а дальше будем смотреть, как Цимбал восстановится после спринта на третий этап.

Ну, для Лесюка это будет проба и большая школа. Он немного приподнялся, неплохо двигался на трассе. Посмотрим, как он справится с этой позицией. На этот момент нет другого состава эстафеты, поэтому посмотрим, подойдет ли эта тактика", – сказал Санитра.

Так что сборная Украины выступит в эстафетной гонке следующим составом:

9-1. Артем Прима

9-2. Антон Дудченко

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Тарас Лесюк

Напомним, капитан и лидер сборной Украины Дмитрий Подручный перенес операцию на мениске . Теперь Дмитрия ждет длительное восстановление.