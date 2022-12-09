Українську команду в спринті в Хохфільцені представляли Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та дебютант Віталій Мандзин. Капітан команди Дмитро Підручний пропускає старт сезону через операцію на коліні.

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Організатори гонки були змушені внести зміни в спринт. Через нестачу снігу, дистанцію кола скоротили до 2,5 кілометрів (з 3,3 кілометра). А між двома вогневими рубежами біатлоністи мали подолати два кола. Як наслідок, на стрільбу стоячи спортсмени прибігали після 5 кілометрів безперервної роботи на трасі, що і зумовило низьку точність. Особливо що стосується українців.

Як виступили українці

Найкращим серед українців в цій гонці став Антон Дудченко. Він закрив усі мішені на стрільбі лежачи, а от у стійці двічі не влучив. Тож у підсумку фінішував аж з 38-м результатом з відтавання від переможця на 2 хвилини та 23 секунди.

Компанію Дудченку в топ-60 (відтак потрапляння до гонки-переслідування) серед українців склав Тарас Лесюк. Він теж у підсумку мав два промахи – по одному на кожному з вогневих рубежів. І фінішував на 53-у місці.

А от решта українців не справилися зі стрільбою стоячи. Артем Прима, Богдан Цимбал та Віталій Мандзин допустили про три промахи. А Прима та Мандзин мали ще по колу штрафу і після першої стрільби лежачи.

Хто переміг у спринті в Хохфільцені

Особливої сенсації в результатах спринту не було. Впевнену перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Для нього це вже четверта перемога в цьому сезоні. Його співвітчизник Штурла Леґрейд фінішував третім. Поміж двома норвежцями опинився француз Емільєн Жаклен.

Результати спринту в Хохфільцені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 23:04.0

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +43.0

3. Штурла Леґрейд (Норвегія, 0+1) +46.9

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38. Антон Дудченко (Україна, 0+2) +2:23.0

53. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:56.6

67. Артем Прима (Україна, 1+3) +3:19.8

84. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +3:46.9

89. Віталій Мандзин (Україна, 1+3) +3:59.2