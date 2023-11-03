Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима рискует пропустить стартовый этап нового сезона Кубка мира. Об этом рассказал личный тренер 33-летней биатлонистки Урош Велепец.

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Джима будет готовиться к Хохфильцену

"Переболела она в немецком Оберхофе, поэтому нужно было полечиться. Это было серьезнее, чем насморк или легкая простуда, поэтому решили сделать паузу. То есть вылечиться на 100% и затем приступить к работе. Юлия уехала по завершению октябрьского сбора домой и вот в эту субботу, 4 ноября, должна отправиться в Австрию. Пообщалась с Юрой Санитрой и решила, что пока лучше не ехать с ними в финский Контиолахти и остаться на три недели в Европе на высоте. Будет тренироваться и когда будет чувствовать себя очень хорошо, будет решать с тренером женской сборной Украины относительно стартов в Швеции, или все же поедет сразу в Хохфильцен", – отметил Велепец.

По словам тренера, Джима продолжит подготовку к старту сезона с Дмитрием Пидручным, который также пропустит стартовый этап.

Мы приняли решение, что Юлия Джима будет готовиться ко второму этапу Кубка мира в австрийском Хохфильцене. С Юраем Санитрой, с командой которого она готовилась, мы оперативно решили, что лучше поехать тренироваться к австрийскому Обертиллиаху и начать сезон уже со второго этапа. То есть будет с Дмитрием Подручным там готовиться, они будут вместе,

– сказал Велепец.

Новый биатлонный сезон-2023/24 стартует этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде, который пройдет с 25 ноября по 3 декабря. В прошлом сезоне Юлия Джима была лучшей среди украинок в общем зачете Кубка мира – 33-е место.

Напомним, Юлия Джима является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в эстафете. Кроме того, в её активе пять медалей чемпионатов мира в эстафетных гонках, а также победа и призовые места в личных дисциплинах на Кубке мира.