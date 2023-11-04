До старту сезону збірна України з біатлону готується без Дмитра Підручного, який влітку зазнав травми ліктя. Головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра розповів про прогрес у відновленні капітана.

Читайте також: Найкраща біатлоністка України ризикує пропустити старт сезону Кубка світу

Єдина проблема Підручного – стрільба лежачи

"Підручний матиме індивідуальну програму з 2 листопада в Обертілліаху. Якщо все буде відбуватися відповідно до моїх побажань, він приєднається до команди на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені. Йдемо крок за кроком. Він виконав хорошу роботу на зборі в Сянках, я задоволений тим, який результат він продемонстрував на функціональному тесті в Києві.

Його фізичний стан на дуже хорошому рівні, але щось планувати ще рано. Треба почекати, коли він на 100% буде виконувати всю тренувальну роботу. До того часу може виконувати практично все, єдина проблема – стрільба лежачи, де ще лікоть йому заважає займати відповідне положення", – сказав Санітра.

Новий біатлонний сезон-2023/24 стартує етапом Кубка світу у шведському Естерсунді, який пройде з 25 листопада по 3 грудня. У минулому сезоні Дмитро Підручний набрав лише 9 залікових балів та посів 86-й рядок у загальному заліку.