Имеет игровую зависимость: полузащитника Ньюкасла и сборной Италии дисквалифицировали

Сандро Тонали нарушил правила борьбы с букмекерством. Из-за этого он получил дисквалификацию на несколько месяцев.

Сандро Тонали вернется на поле в конце августа, после окончания дисквалификации, наложенной на него FIGC. Представители английских ассоциаций решили не продлевать итальянские санкции, ограничившись лишь двухмесячной дисквалификацией игрока.

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Причины дисквалификации Тонали

Итальянский футболист сообщил, что с 12 августа по 12 октября совершил 50 нарушений. Он отрицает ставки на матчи Лиги чемпионов или неанглийских футбольных клубов. Тонали трижды ставил на результат своей команды в букмекерской системе, в четвертом случае он поставил на победу Ньюкасла над Манчестер Сити 27 сентября.

Игрок отметил, что не помнит точной суммы ставок, но он никогда не ставил более 10 тысяч евро. Также Тонали заявил, что играл не с целью выиграть, он просто страдает от игровой зависимости.

Независимая комиссия, которая оценивала его дело, решила, что хотя Сандро Тонали совершил серьезные нарушения, они не были такими, чтобы он заслуживал дальнейших санкций. Игрок сможет вернуться на поле уже 30 августа, однако его дисквалификация не распространяется на Евро-2024.

Также футболисту назначили штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов.

Карьера Сандро Тонали: главное

Воспитанник юношеских команд Пьяченца и Брешии. В составе второго дебютировал в 2017 году в серии В, а в следующем году забил дебютный гол.

Осенью 2018 года за ним начали следить клубы АПЛ. Среди них было Челси, однако Тонали пожелал остаться в Брешии и впоследствии помог ей выйти в серию А.

В 2020 году на правах аренды перешел в Милан, в котором выступал до 2023 года.

Летом 2023 перешел в Ньюкасл, но в октябре уже был дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки.

В сезоне-2023/2024 Сандро Тонали сыграл за Ньюкасл 12 матчей, в которых забил один гол. Всего он провел на поле 692 игровых минуты.