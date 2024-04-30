В 2015 году Фулхэм заключил с любительским клубом Белхэм Блейзер официальное соглашение, что не разрешается правилами Премьер-лиги. Это соглашение позволило Белхэму получить компенсацию после того, как Карвалью дебютировал в первой команде Фулхэма и после его перехода в Ливерпуль в 2022 году.

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Фулхэм получил штраф от АПЛ

Белхэм Блейзер не считается "трансферным клубом" по регламенту Премьер-лиги, поэтому правила не позволяют выплачивать ему никаких сумм, если только отдельные исключения не согласованы с руководством АПЛ. Фулхэм обратился к Премьер-лиге с просьбой принять соглашение как исключение, но получил отказ в декабре 2022 года, а затем еще один в январе 2024 года.

Фулхэм получил условный шестимесячный запрет на регистрацию игроков академии и штраф в размере 75 тысяч фунтов стерлингов после того, как признал, что нарушил правила АПЛ по выплате компенсации клубу низшего уровня за трансфер бывшего игрока Фабиу Карвалью.

Справка. Сейчас Фабиу Карвалью находится в аренде в Халл Сити. В Чемпионшипе он провел за команду 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

В конце мая 2024 года Карвалью должен вернуться в Ливерпуль.