Сандро Тонали вернется на поле в конце августа, после окончания дисквалификации, наложенной на него FIGC. Представители английских ассоциаций решили не продлевать итальянские санкции, ограничившись лишь двухмесячной дисквалификацией игрока.

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Причины дисквалификации Тонали

Итальянский футболист сообщил, что с 12 августа по 12 октября совершил 50 нарушений. Он отрицает ставки на матчи Лиги чемпионов или неанглийских футбольных клубов. Тонали трижды ставил на результат своей команды в букмекерской системе, в четвертом случае он поставил на победу Ньюкасла над Манчестер Сити 27 сентября.

Игрок отметил, что не помнит точной суммы ставок, но он никогда не ставил более 10 тысяч евро. Также Тонали заявил, что играл не с целью выиграть, он просто страдает от игровой зависимости.

Независимая комиссия, которая оценивала его дело, решила, что хотя Сандро Тонали совершил серьезные нарушения, они не были такими, чтобы он заслуживал дальнейших санкций. Игрок сможет вернуться на поле уже 30 августа, однако его дисквалификация не распространяется на Евро-2024.

Также футболисту назначили штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов.

Справка. В сезоне-2023/2024 Сандро Тонали сыграл за Ньюкасл 12 матчей, в которых забил один гол. Всего он провел на поле 692 игровых минуты.

Карьера Сандро Тонали: главное