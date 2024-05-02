Сандро Тоналі повернеться на поле наприкінці серпня, після закінчення дискваліфікації, накладеної на нього FIGC. Представники англійських асоціацій вирішили не продовжувати італійські санкції, обмежившись лише двомісячною дискваліфікацією гравця.

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Причини дискваліфікації Тоналі

Італійський футболіст повідомив, що з 12 серпня до 12 жовтня здійснив 50 порушень. Він заперечує ставки на матчі Ліги чемпіонів або неанглійських футбольних клубів. Тоналі тричі ставив на результат своєї команди в букмекерській системі, в четвертому випадку він поставив на перемогу Ньюкасла над Манчестер Сіті 27 вересня.

Гравець зазначив, що не пам'ятає точної суми ставок, але він ніколи не ставив понад 10 тисяч євро. Також Тоналі заявив, що грав не з метою виграти, він просто страждає від ігрової залежності.

Незалежна комісія, яка оцінювала його справу, вирішила, що хоча Сандро Тоналі вчинив серйозні порушення, вони не були такими, щоб він заслуговував на подальші санкції. Гравець зможе повернутися на поле вже 30 серпня, проте його дискваліфікація не поширюється на Євро-2024.

Також футболісту призначили штраф у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Сандро Тоналі зіграв за Ньюкасл 12 матчів, у яких забив один гол. Всього він провів на полі 692 ігрових хвилини.

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