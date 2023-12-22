Болельщики обеспокоены: в Жироне объяснили раннюю замену Довбика

В четверг, 21 декабря, Жирона гостила на поле Бетиса в последнем 18-м туре Ла Лиги в 2023 году. Команда Мичела Санчеса не удержала победу.

Хотя первой в поединке отличилась как раз Жирона. На 39-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти и забил свой 11-й мяч в текущем сезоне-2023/2024.

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Почему так рано сменили Довбика

Казалось, что матч идет к минимальной выездной победе тогда еще лидера испанского первенства. Но в конце матча Песселья спас Бетис от домашнего поражения, установив окончательный счет 1:1.

Следует отметить, что Довбик провел на поле всего 64 минуты и был заменен Стуани. Такая скорая замена украинца удивила болельщиков Жироны.

После поединка главный тренер "красно-белых" объяснил столь раннюю замену лучшего бомбардира команды.

Оказалось, что Артем имеет повреждение икроножной мышцы, которую еще на все 100% не залечил. Поэтому в Жирони решили не рисковать здоровьем своего форварда.

2023-й год Довбик закончил с 11 голами и 4 ассистами в 17-ти сыгранных поединках. Это позволило ему сравниться по системе "гол плюс пас" со звездным футболистом Реала Джудом Беллингемом.

Жирона после этой ничьи продолжала быть лидером турнирной таблицы Ла Лиги, но только до матча Реала, состоявшегося 22 декабря. "Сливочные" без Андрея Лунина с трудом минимально обыграли на выезде Алавес 0:1. Единственный гол в этой игре в компенсированное время забил Лукас Васкес. Отметим, что мадридский клуб играл в меньшинстве после удаления центрбека Начо.

Победа Реала вытеснила клуб Довбика и Цыганкова во вторую позицию таблицы первенства Испании. Однако у обоих коллективов снова равное количество баллов – по 45 очков.

Другой украинский лидер Жироны Виктор Цыганков пропустил уже два матча из-за повреждений. Ожидается, что правый вингерь вернется к игре уже в начале нового 2024-го года.

К слову, следующий матч Жирона проведет уже в новом 2024 году против мадридского Атлетико (3 января).