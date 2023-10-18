Радовались будто выиграли Евро: Сан-Марино забило первый официальный гол за два года - видео

Футбольный карлик смог удивить грозного оппонента, сравняв счет во втором тайме. Очков команда так и не завоевала, но свой план на игру выполнила.

В Европе завершились октябрьские матчи квалификации на Евро-2024. Сборная Украины взяла максимум очков в играх с Северной Македонией и Мальтой и продолжает претендовать на прямой проход, пишет 24 канал.

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Грандиозный успех Сан-Марино

Во вторник, 17 октября, была своя минута славы у сборной Сан-Марино. Худшая команда Европы принимала полуфиналиста Евро-2020 сборную Дании.

В футбольный карлик никто не верил, но при счете 0:1 сан-маринцы шокировали гостей. После подачи углового защитники Дании отбили мяч на ногу Голинуччи, который ударом взлета отправил его в сетку.

Как Сан-Марино забил Дании:

История футбольного карлика

Радости игроков Сан-Марино не было предела, ведь это первый гол команды за более чем два года. До этого команда поражала ворота Польши в рамках квалификации ЧМ-2022 (1:7).

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В целом же "бело-голубые" брали очки в последний раз в 2020-м (0:0 против Гибралтара в Лиге наций), а последняя победа Сан-Марино случилась только в 2004 году. Тогда команда в товарищеском матче минимально одолела Лихтенштейн.

Все-таки удержать очки против Дании карлики не сумели (1:2). Команда Каспера Юлманда близка к прямому выходу на Евро-2024, поскольку лидирует в группе Н на паре со Словенией. Подвинуть одну из команд теоретически может Казахстан, отстающий на 4 балла.

Видео обзор матча Сан-Марино – Дания