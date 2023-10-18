В Європі завершились жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024. Збірна України взяла максимум очок в іграх з Північною Македонією та Мальтою і продовжує претендувати на прямий прохід, пише 24 канал.

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Грандіозний успіх Сан-Марино

У вівторок, 17 жовтня, була своя хвилинка слави у збірної Сан-Марино. Найгірша команда Європи приймала півфіналіста Євро-2020 збірну Данії.

У футбольного карлика ніхто не вірив, але за рахунку 0:1 сан-маринці шокували гостей. Після подачі кутового захисники Данії відбили м'яч на ногу Голінуччі, який ударом зльоту відправив його в сітку.

Як Сан-Марино забив Данії:

Історія футбольного карлика

Радості гравців Сан-Марино не було меж, адже це перший гол команди за більш ніж два роки. До цього команда вражала ворота Польщі в рамках кваліфікації ЧС-2022 (1:7).

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Загалом же "біло-голубі" брали очки в останній раз у 2020-му (0:0 проти Гібралтара в Лізі націй), а остання перемога Сан-Марино трапилась аж у 2004 році. Тоді команда у товариському матчі мінімально здолала Ліхтенштейн.

Все ж втримати очки проти Данії карлики не зуміли (1:2). Команда Каспера Юлманда близька до прямого виходу на Євро-2024, адже лідирує у групі Н на парі зі Словенією. Посунути одну із команд теоретично може хіба що Казахстан, який відстає на 4 бали.

Відеоогляд матчу Сан-Марино – Данія