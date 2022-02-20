Самый тулованный спортсмен Олимпиады-2022 показал секрет своего успеха: милое фото

Норвежский биатлонист Йоханнес Тиннес Бё стал самым титулованным спортсменом Олимпиады-2022. На его счету четыре "золота" и одна "бронза".

Поддержка сына

Норвежец рассказал о поддержке, которая помогла ему в Пекине. В инстаграме он опубликовал фото с детским рисунком и олимпийскими наградами.

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На рисунке было написано: "Добро пожаловать домой, папа. Мы любим тебя!"

Этот маленький рисунок лежал на моей тумбочке – он дарил мне радость и улыбки на протяжении всей Олимпиады,

– говорится в сообщении.

"Я благодарю за всю поддержку, которую получал во время этих замечательных недель. И, хотя в жизни есть что-то большее, чем медали и успех, это будет отличным воспоминанием в моей жизни", – написал Бё-младший в своем инстаграме.

Рисунок сына Бё / Фото из инстаграма норвежца

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