Поддержка сына
Норвежец рассказал о поддержке, которая помогла ему в Пекине. В инстаграме он опубликовал фото с детским рисунком и олимпийскими наградами.
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На рисунке было написано: "Добро пожаловать домой, папа. Мы любим тебя!"
Этот маленький рисунок лежал на моей тумбочке – он дарил мне радость и улыбки на протяжении всей Олимпиады,
– говорится в сообщении.
"Я благодарю за всю поддержку, которую получал во время этих замечательных недель. И, хотя в жизни есть что-то большее, чем медали и успех, это будет отличным воспоминанием в моей жизни", – написал Бё-младший в своем инстаграме.
Рисунок сына Бё / Фото из инстаграма норвежца
Иоганнес Бё: что известно о спортсмене
- В январе 2020 года у норвежца родился сын.
- В Пекине он получил четыре золотых награды и одну бронзовую.
- В общей сложности на счету Йоханнеса Бё 8 олимпийских медалей. Еще три он получил в Пхенчхане.
- Бё-младший является 12-кратным чемпионом мира.
- Норвежец – действующий обладатель Большого хрустального глобуса в биатлоне. В сезоне 2021/22 общего зачета норвежец идет на пятой позиции.