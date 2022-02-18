Сравнялся с Бьордаленом и Майе

Именно благодаря победе в масс-старте Бьё-младший переписал несколько рекордов зимних Олимпиад. Йоханнес во второй раз победил в личном старте на Играх-2022.

Кстати Дива не произошло: Подручный и Прима финишировали за пределами топ-20 в масс-старте на Олимпиаде-2022

До этого норвежец торжествовал в спринтерской гонке. Всего Бё получил 5 наград в Пекине. Таким образом, норвежский биатлонист смог переписать сразу несколько исторических рекордов Зимних Игр.

Лишь однажды Иоганнес не поднялся на подиум. В гонке преследования норвежский биатлонист занял пятое место.

Бьё-младший стал третьим спортсменом в истории Зимних Игр, который на одной Олимпиаде получил четыре и более наград. Рекордсменом остается американский конькобежец Эрик Гайден, который в 1980 году стал 5-кратным олимпийским чемпионом.

Второе место принадлежит двум биатлонистам. Бё стал вторым первым биатлонистом в истории, который получил четыре золотые медали за одну Олимпиаду. До него в 2002 году это удавалось легендарному норвежцу Уле-Эйнару Берндалену. Тогда самый титулованный биатлонист получил все золотые медали в биатлоне на Играх в Солт-Лейк-Сити (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, мужская эстафета).

К тому же Йоханнес Бьо повторил биатлонный рекорд француза Кантена Фийона-Майе по количеству медалей на одной Олимпиаде. Представитель Франции завоевал 5 наград в Пекине.

Интересно! Если бы Фийон-Майе получил в масс-старте еще одну награду, то установил новый рекорд. Ведь ни у одного атлета нет более 5 наград на одной Олимпиаде (зимней). В последней гонке на Играх-2022 француз остановился в шаге от медали – Фийон-Майе закончил масс-старт на четвертой позиции.

В общей сложности на счету Йоханнеса Бьо 8 олимпийских медалей. Еще три он получил в Пхенчхане.

Что известно об Иоганнесе Бьо