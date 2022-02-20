Підтримка сина

Норвежець розповів про підтримку, яка допомогла йому у Пекіні. У своєму інстаграмі він опублікував фото з дитячим малюнком та олімпійськими нагородами.

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На малюнку було написано: "Ласкаво просимо додому, тату. Ми любимо тебе!"

Цей маленький малюнок лежав на моїй тумбочці – він дарував мені радість та посмішки протягом усієї Олімпіади,

– йдеться у дописі.

"Я дякую за всю підтримку, яку отримував під час цих чудових тижнів. І, хоча в житті є щось більше, ніж медалі та успіх, це буде чудовим спогадом у моєму житті", – написав Бьо-молодший у своєму інстаграмі.



Малюнок сина Бьо / Фото з інстаграму норвежця

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