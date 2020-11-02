Все игроки легендарного баскетбольного клуба "Будивельнык" сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает basket.com.ua. Брайс Джонсон, Роман Козлов, Александр Фурс, Платон Хижняк и Стивен Бертт тоже сдали положительные тесты.

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На прошлой неделе болезнь подхватили Гейб Дево, Андрей Кожемякин, Реджи Джонсон, Зак Томас, Сергей Горбенко, Сергей Загреба и Михаил Анисимов

Негативными оказались только тесты молодых Андрея Панасюка и Антона Литвинова, которые дебютировали за команду в матче против "Черкасских Мавп" (победа 73:68).

Следующий матч "Будивельныка" в Суперлиге против "Тернополя" уже перенесен.

"Будивельнык" вернулся в Суперлигу

28 сентября в рамках исполкома федерации баскетбола Украины (ФБУ) было проголосовано за участие "Будивельныка" в следующем сезоне Суперлиги 2020/21.

В последний раз 10-кратный чемпион Украины участвовал в элитном дивизионе в сезоне 2017/18.

После этого "Будивельнык" получил бан от ФИБА из-за задолженности и пропустил сезоны 2018/19 и 2019/20.