Всі гравці легендарного баскетбольного клубу "Будівельник" здали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє basket.com.ua. Брайс Джонсон, Роман Козлов, Олександр Фурс, Платон Хижняк і Стівен Бертт також здали позитивні тести.

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Минулого тижня хворобу підхопили Гейб Дево, Андрій Кожем'якін, Реджі Джонсон, Зак Томас, Сергій Горбенко, Сергій Загреба і Михайло Анісімов

Негативними виявилися тільки тести молодих Андрія Панасюка і Антона Литвинова, які дебютували за команду в матчі проти "Черкаських Мавп" (перемога 73:68).

Наступний матч "Будівельника" в Суперлізі проти "Тернополя" вже перенесений.

"Будівельник" повернувся у Суперлігу

28 вересня у рамках Виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ) було проголосовано за участь "Будівельника" у наступному сезоні Суперліги 2020/21.

Востаннє 10-разовий чемпіон України брав участь в елітному дивізіоні в сезоні 2017/18.

Після цього "Будівельник" отримав бан від ФІБА через заборгованості та пропустив сезони 2018/19 та 2019/20.