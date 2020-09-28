Самый титулованный баскетбольный клуб Украины киевский "Будивельник" готов вернуться в Суперлигу. 28 сентября в рамках Исполкома Федерации баскетбола Украины (ФБУ) было проголосовано за участие "Будивельника" в следующем сезоне Суперлиги 2020/21.

Как сообщает ФБУ, "Будивельник" подтвердил готовность принять участие в следующем сезоне Суперлиги. Киевский клуб гарантировал финансовые и организационные возможности для любых расходов и участия в следующем сезоне.

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"Будивельник" должен погасить долги

Процедура погашения долгов была согласована с ФИБА. Согласно ей "Будивельник" погасил все долги, за исключением одного, который обещает закрыть в ближайшее время.

Киевский клуб станет 11-м участником Суперлиги. "Будивельник" должен выплатить последний долг до 2-го октября. В таком случае последний бан будет снят.

Исполком ФБУ единогласно проголосовал за включение "Будивельника" к участию в ХХХ Чемпионате Украины по баскетболу 2020/21.

Последний раз 10-кратный чемпион Украины участвовал в элитном дивизионе в сезоне 2017/18.

После этого "Будивельник" получил бан от ФИБА из-за задолженности и пропустил сезоны 2018/19 и 2019/20.