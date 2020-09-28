Найтитулованіший баскетбольний клуб України київський "Будівельник" готовий повернутися у Суперлігу. 28 вересня у рамках Виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ) було проголосовано за участь "Будівельника" у наступному сезоні Суперліги 2020/21.

Як повідомляє ФБУ, "Будівельник" підтвердив готовність взяти участь у наступному сезоні Суперліги. Київський клуб гарантував фінансові та організаційні можливості для будь-яких витрат та участі в наступному сезоні.

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"Будівельник" повинен погасити борги

Процедура погашення боргів була узгоджена з ФІБА. Згідно з нею "Будівельник" погасив всі борги, за винятком одного, який обіцяє закрити найближчим часом.

Київський клуб стане 11-м учасником Суперліги. "Будівельник" має виплатити останній борг до 2-го жовтня. У такому випадку останній бан буде знято.

Виконкому ФБУ одноголосно проголосував за включення "Будівельника" до участі у ХХХ Чемпіонаті України з баскетболу 2020/21.

Востаннє 10-разовий чемпіон України брав участь в елітному дивізіоні в сезоні 2017/18.

Після цього "Будівельник" отримав бан від ФІБА через заборгованості та пропустив сезони 2018/19 та 2019/20.