После госпитализации он несколько дней находился в коме в реанимации. Накануне от COVID-19 умерла его сестра.

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"Да, к сожалению, сегодня пришла печальная весть – умер Владимир Синеглазов. Он принимал участие в различных мероприятиях. Он умер от коронавируса, ему был 61 год", – говорится в сообщении.

Кто такой Владимир Синеглазов

Синеглазов специализировался на гиревом спорте и выполнении трюков со снарядами. За свою карьеру он установил 26 мировых рекордов, а в 2009 году был признан самым сильным человеком России.

В Европе Синеглазова называли еще и "королем шпагата". Поклонники шутили, что Ван Дамму такое и не снилось. Он мог поднимать 90-килограммовые гири, находясь в растяжке.



Владимир Синеглазов / Фото из открытых источников

Карьера Синеглазово продолжалась 30 лет и завершилась 10 лет назад из-за проблем со здоровьем. На фоне постоянных нагрузок у спортсмена разрушались суставы ног.