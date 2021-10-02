Після госпіталізації він кілька днів перебував у комі в реанімації. Напередодні від COVID-19 померла його сестра.

До слова Збірну Росії з боротьби висадили з літака через відмову одягти маски під час польоту

"Так, на жаль, сьогодні прийшла сумна звістка – помер Володимир Сінєглазов. Він брав участь в різних заходах. Він помер від коронавірусу, йому був 61 рік", – йдеться у повідомленні.

Хто такий Володимир Сінєглазов

Сінєглазов спеціалізувався на гирьовому спорті та виконанні трюків зі снарядами. За свою кар'єру він встановив 26 світових рекордів, а в 2009 році був визнаний найсильнішою людиною Росії.

В Європі Сінєглазова називали ще й "королем шпагату". Шанувальники жартували, що Ван Дамму таке і не снилося. Він міг піднімати 90-кілограмові гирі, перебуваючи в розтяжці.



Володимир Сінєглазов / Фото з відкритих джерел

Кар'єра Сінеглазова тривала 30 років і завершилася 10 років тому через проблеми зі здоров'ям. На тлі постійних навантажень у спортсмена руйнувалися суглоби ніг.