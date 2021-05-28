Самый сильный человек планеты Алексей Новиков установил рекорд в киевском метро: видео

Самый сильный человек мира Алексей Новиков вместе с еще одним стронгменом и многократным чемпионом Украины Александром Лашиным установили рекорд Украины по перетягиванию подвижного состава поезда метро.

Изначально оба стронгмена планировали поезд метро (5 вагонов) весом 156 тонн на 20 метров. Им это удалось с первой попытки.

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Но на этом богатыри решили не останавливаться. И уже через несколько минут, несколько отдохнув, улучшили собственное же достижение. Они добавили еще три вагона, поэтому вес вырос до 238 тонн. И этот вес тоже им покорился.

Событие произошло в пятницу, 28 мая, в 12:00 в депо Дарница Киевского метрополитена. Рекорд был приурочен специально ко Дню города Киева.

Видео установления рекорда в киевском метро