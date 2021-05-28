Изначально оба стронгмена планировали поезд метро (5 вагонов) весом 156 тонн на 20 метров. Им это удалось с первой попытки.

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Но на этом богатыри решили не останавливаться. И уже через несколько минут, несколько отдохнув, улучшили собственное же достижение. Они добавили еще три вагона, поэтому вес вырос до 238 тонн. И этот вес тоже им покорился.

Событие произошло в пятницу, 28 мая, в 12:00 в депо Дарница Киевского метрополитена. Рекорд был приурочен специально ко Дню города Киева.

Видео установления рекорда в киевском метро