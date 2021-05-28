Спочатку обидва стронгмени планували потягнули поїзд метро (5 вагонів) вагою 156 тонн на 20 метрів. Їм це вдалося з першої спроби.

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Але на цьому богатирі вирішили не зупинятися. І вже за декілька хвилин, дещо відпочивши, покращили власне ж досягнення. Вони додали ще три вагони, відтак вага зросла до 238 тонн. І ця вага теж їм підкорилася.

Подія відбулася в п’ятницю, 28 травня, о 12:00 в депо Дарниця київського метрополітену. Рекорд було приурочено спеціально до Дня міста Києва.

Відео встановлення рекорду в київському метро