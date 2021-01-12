Нідерландська аудиторська компанія KPMG представила результати дослідження футбольних клубів з топ-6 чемпіонатів Європи. Серед іншого вони представили й список найдорожчих команд, а також футболістів цих клубів.

Загалом дослідження стосується фінансової діяльності клубів під час пандемії коронавірусу. Але експерти з KPMG взяли до уваги лише чемпіонати шести країни – Англії, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та Португалії. Детально проаналізували ж вони лише переможців цих чемпіонатів – Ліверпуль, Реал, Ювентус, ПСЖ, Баварію та Порту відповідно.

До теми Холанд, Феліш, Санчо та Фаті: Transfermarkt склав збірну найдорожчих гравців до 21 року

Ліверпуль

Чемпіон Англії володіє найдорожчим складом з цих команд. Його в KPMG оцінили в 1 мільярд та 94,3 мільйона євро.

Найдорожчим гравцем команди став Мохамед Салах – 122,2 мільйона євро. Також в першу трійку увійшли Садьо Мане (120 мільйонів євро) та Трент Александер-Арнольд (107,1 мільйона євро).

Вартість Ліверпуля оцінили у 2,658 мільярда євро (5 місце)

Реал

874,2 мільйона євро – така вартість усіх гравців мадридського Реала.

Найдорожчим гравцем "вершкових" став півзахисник Каземіро – 72,6 мільйона євро. В 70,2 мільйона євро оцінили Рафаеля Варана, а Тібо Куртуа – в 67,9 мільйона євро.

Вартість клубу – 3,478 мільярда євро (1 місце).

Ювентус

Чемпіон Італії володіє складом на 734,8 мільйона євро.

Кріштіану Роналду за вартістю розмістився лише на третьому місці – 63,2 мільйона євро. Його випередили Маттейс де Лігт (90 мільйонів євро) та Пауло Дібала (65,2 мільйона євро).

Загалом Ювентус оцінюється в 1,735 мільярда євро (11 місце).

ПСЖ

У ПСЖ одразу двоє гравців коштують понад 100 мільйонів євро. Це Кіліан Мбаппе (200 мільйонів євро) та Неймар (125 мільйонів євро). Першу трійку замикає Маркіньос (59,9 мільйона євро).

Попри це, загалом склад ПСЖ оцінений у 806,6 мільйона євро.

Щодо вартості клубу, то його експерти оцінили в 1,911 мільярда євро (9 місце).

Баварія

Чинний володар Ліги чемпіонів може похвалитися складом на 943,4 мільйона євро.

Найдорожчим гравцем визнали Сержа Гнабрі – 99,8 мільйона євро. На другому місці – Йозуа Кімміх (98,3 мільйона євро), на третьому – Лерой Сане (85,8 мільйона євро).

Вартість Баварії експертами оцінена у 2,878 мільярда євро (4 місце).

Порту

На фоні європейських грандів, суми в португальської команди виглядають не такими вже й великими. Варість гравців команди становить лише 214,4 мільйона євро.

Найдорожчим гравцем клубу визнали Хесуса Корону – 28,5 мільйона євро. Моуссу Магеру оцінили в 15,4 мільйона євро, а Шоя Нікадзіма – в 14,3 мільйона євро.

Загалом клуб оцінений в 313 мільйонів євро (30 місце).

Варто відзначити, що в представленому звіті відсутні дані про інші гранди Європи – про вартість їх гравців, та у скільки оцінюються самі клуби. Немає даних про такі команди як Барселона, Севілья та Атлетіко в Іспанії, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Челсі в Англії. А також Інтер, Мілан, Наполі чи Рома в Італії, Ліон у Франції, дортмундська Боруссія в Німеччині.