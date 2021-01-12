Найдорожчий клуб – Реал, гравець – Мбаппе: результати аудиторського дослідження KPMG
Нідерландська аудиторська компанія KPMG представила результати дослідження футбольних клубів з топ-6 чемпіонатів Європи. Серед іншого вони представили й список найдорожчих команд, а також футболістів цих клубів.
Загалом дослідження стосується фінансової діяльності клубів під час пандемії коронавірусу. Але експерти з KPMG взяли до уваги лише чемпіонати шести країни – Англії, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та Португалії. Детально проаналізували ж вони лише переможців цих чемпіонатів – Ліверпуль, Реал, Ювентус, ПСЖ, Баварію та Порту відповідно.
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Ліверпуль
- Чемпіон Англії володіє найдорожчим складом з цих команд. Його в KPMG оцінили в 1 мільярд та 94,3 мільйона євро.
- Найдорожчим гравцем команди став Мохамед Салах – 122,2 мільйона євро. Також в першу трійку увійшли Садьо Мане (120 мільйонів євро) та Трент Александер-Арнольд (107,1 мільйона євро).
- Вартість Ліверпуля оцінили у 2,658 мільярда євро (5 місце)
Реал
- 874,2 мільйона євро – така вартість усіх гравців мадридського Реала.
- Найдорожчим гравцем "вершкових" став півзахисник Каземіро – 72,6 мільйона євро. В 70,2 мільйона євро оцінили Рафаеля Варана, а Тібо Куртуа – в 67,9 мільйона євро.
- Вартість клубу – 3,478 мільярда євро (1 місце).
Ювентус
- Чемпіон Італії володіє складом на 734,8 мільйона євро.
- Кріштіану Роналду за вартістю розмістився лише на третьому місці – 63,2 мільйона євро. Його випередили Маттейс де Лігт (90 мільйонів євро) та Пауло Дібала (65,2 мільйона євро).
- Загалом Ювентус оцінюється в 1,735 мільярда євро (11 місце).
ПСЖ
- У ПСЖ одразу двоє гравців коштують понад 100 мільйонів євро. Це Кіліан Мбаппе (200 мільйонів євро) та Неймар (125 мільйонів євро). Першу трійку замикає Маркіньос (59,9 мільйона євро).
- Попри це, загалом склад ПСЖ оцінений у 806,6 мільйона євро.
- Щодо вартості клубу, то його експерти оцінили в 1,911 мільярда євро (9 місце).
Баварія
- Чинний володар Ліги чемпіонів може похвалитися складом на 943,4 мільйона євро.
- Найдорожчим гравцем визнали Сержа Гнабрі – 99,8 мільйона євро. На другому місці – Йозуа Кімміх (98,3 мільйона євро), на третьому – Лерой Сане (85,8 мільйона євро).
- Вартість Баварії експертами оцінена у 2,878 мільярда євро (4 місце).
Порту
- На фоні європейських грандів, суми в португальської команди виглядають не такими вже й великими. Варість гравців команди становить лише 214,4 мільйона євро.
- Найдорожчим гравцем клубу визнали Хесуса Корону – 28,5 мільйона євро. Моуссу Магеру оцінили в 15,4 мільйона євро, а Шоя Нікадзіма – в 14,3 мільйона євро.
- Загалом клуб оцінений в 313 мільйонів євро (30 місце).
Варто відзначити, що в представленому звіті відсутні дані про інші гранди Європи – про вартість їх гравців, та у скільки оцінюються самі клуби. Немає даних про такі команди як Барселона, Севілья та Атлетіко в Іспанії, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Челсі в Англії. А також Інтер, Мілан, Наполі чи Рома в Італії, Ліон у Франції, дортмундська Боруссія в Німеччині.
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