Тенісисти видали на корті справжній трилер. Він розтягнувся на п'ять сетів, у якому врешті-решт перемогу здобув британський спортсмен – 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4.

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Історичний матч у Нью-Йорку

Поєдинок тривав п’ять годин та 35 хвилин. Він став найдовшим в історії американського "мейджора" та перевершив попередній рекорд на дев'ять хвилин.

Його протягом 32 років утримували Стефан Едберг і Майкл Чжан. Тоді у півфіналі US Open-1992 перемогу здобув швед – 6:7, 7:5, 7:6, 5:7, 6:4.

Окрім самого рекорду, цей матч заслуговує на увагу через фантастичний камбек, який здійснив Деніел Еванс. Британець у п'ятому сеті поступався 0:4 за геймами та 15:40 на своїй подачі, проте зміг зібратися та вигриз буквально "мертвий" матч, вигравши шість геймів поспіль.

Як Еванс здобув перемогу в найдовшому матчі в історії US Open: дивіться відео

До слова. Це був п'ятий очний поєдинок між тенісистами, усі матчі Еванс завершував перемогами.

Нагадаємо, що US Open-2024 триватиме до 8 вересня. Чинним чемпіоном чоловічого одиночного розряду є серб Новак Джокович.