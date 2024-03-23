Во время мартовской паузы на матчи сборных Украина бьется в плей-офф отбора на Евро-2024. Между тем, большинство топ-сборных играют спарринги для подготовки к чемпионату Европы, пишет 24 канал.

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Самый быстрый гол в истории сборных

В одном из них потенциальный соперник команды Реброва на Евро сборная Словакии принимала Австрию. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, но запомнилась в первую очередь рекордом.

Австрийцы открыли счет уже на 6-й секунде встречи благодаря стремительному разведению мяча. Точным дальним ударом отметился полузащитник Лейпцига Кристоф Баумгартнер.

Видео гола Баумгартнера:

Этот мяч стал самым быстрым в истории игр с участием национальных команд. Прошлый рекорд принадлежал немцу Лукасу Подольски, нападающий в 2013 году поразил ворота Эквадора на 7-й секунде.

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Рекорд едва не был сразу побит

Что интересно, в этот же вечер другой немец Флориан Виртц едва не побил рекорд Баумгартнера. Сборная-хозяйка Евро играла на выезде с Францией и также выиграла со счетом 2:0

Нападающий Байера поразил ворота "Ле Бле" дальним ударом на 8-й секунде. К слову, ассист на Виртца отдал Тони Кроос, который вернулся в состав Бундестим. Хавбек Реала не играл за сборную с 2021 года.

Видео гола Виртца:

Напомним, что финальная часть Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Для попадания на турнир сборной Украины надо обыграть Исландию 26 марта. В таком случае наша команда окажется в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией.