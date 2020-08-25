34-летний ямайский спринтер Усэйн Болт заболел коронавирусом на собственной вечеринке после дня рождения. Бывший легкоатлет сдал тест на коронавирус, чтобы осуществить авиаперелет, но путешествие отменилось из-за положительного результата теста.

О заболевании Болт рассказал в своем Twitter. По его словам, в субботу, 22 августа, он сдал анализы, чтобы проверить себя на коронавирус. Спортсмен отметил, что симптомов заболевания у него нет, но он намерен изолироваться в своем доме на Ямайке.

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Легендарный легкоатлет подхватил коронавирус

Положительный тест у экс-легкоатлета обнаружили через несколько дней после празднования своего 34-летия. На вечеринке было достаточно известных людей, и не только из спорта. Отметим, что игрок "МанСити" Рахим Стерлинг был замечен также на дне рождения Усэйна.

Stay Safe my ppl pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

На праздновании не были соблюдены карантинные ограничения, не было социальной дистанции и гости не использовали маски.