34-річний ямайський спринтер Усейн Болт захворів на коронавірус на власній вечірці після дня народження. Колишній легкоатлет здав тест на коронавірус, щоб здійснити авіапереліт, але подорож скасувалась через позитивний результат тесту.

Про своє захворювання Болт розповів у своєму Twitter. За його словами, у суботу, 22 серпня, він здав аналізи, щоб перевірити себе на коронавірус. Спортсмен зазначив, що симптомів захворювання у нього немає, але він має намір ізолюватися в своєму будинку на Ямайці.

Читайте також: Українка Бех-Романчук з рекордом взяла "золото" на етапі Діамантової ліги

Легендарний легкоатлет підхопив коронавірус

Позитивний тест у екслегкоатлета виявили через декілька днів після святкування свого 34-річчя. На вечірці було достатньо відомих людей, а не тільки зі спорту. Наголосимо, що гравець "МанСіті" Рахім Стерлінг був помічений також на дні народження Усейна.

Stay Safe my ppl pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

На святкуванні не були дотриманні карантинні обмеження, не було соціальної дистанції та гості не використовували маски.