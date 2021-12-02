Усиление команды

За 14 туров АПЛ Ньюкасл остается единственной командой, которая не выиграла ни одного матча. Поэтому "сороки" опустились на последнее место.

Теперь перед руководством клуба стоит задача усилить команду во время зимнего трансферного окна. В первую очередь – линию защиты и центра полузащиты. Хотя и об атаке тоже думают.

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Поэтому в клубе уже составили список из игроков, которых планируют подписать зимой:

Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед),

Росс Баркли (Челси),

Гарри Винкс (Тоттенхэм),

Натаниэль Филлипс (Ливерпуль),

Джеймс Тарковски (Бернли),

Киран Триппьер (Атлетико)

Хотя до этого британские СМИ неоднократно писали, что Ньюкасл рассматривает вариант с арендой украинца Александра Зинченко.

Проблемы с подписанием

При этом в клубе не будет жесткого ограничения на сумму трансфера. Главный вопрос – сможет ли этот футболист сразу помочь команде Эдди Хау.

Однако существует другая проблема. По неофициальной информации, клубы АПЛ договорились между собой не продавать футболистов Ньюкасла после того, как их купил PIF. Таким образом они хотят, чтобы команда вылетела из АПЛ в Чемпионшип.

Еще до этого клубы были против того, чтобы Ньюкасл продали фонду из Саудовской Аравии (фактически – наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману). Причина как раз в лице этого принца, которого связывают с убийством журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.