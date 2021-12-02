Підсилення команди

За 14 турів АПЛ Ньюкасл залишається єдиною командою, яка не виграла жодного матчу. Відтак "сороки" опустилися на останнє місце.

Тепер перед керівництвом клубу стоїть завдання підсилити команду під час зимового трансферного вікна. В першу чергу – лінію захисту та центру півзахисту. Хоча і про атаку теж думають.

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Відтак в клубі вже склали список з гравців, яких планують підписати взимку:

Джессі Лінгард (Манчестер Юнайтед),

Росс Барклі (Челсі),

Гаррі Вінкс (Тоттенхем),

Натаніель Філліпс (Ліверпуль),

Джеймс Тарковскі (Бернлі),

Кіран Тріпп'єр (Атлетіко)

Хоча до цього британські ЗМІ неодноразово писали, що Ньюкасл розглядає варіант з орендою українця Олександра Зінченка.

Проблеми з підписанням

При цьому в клубі не буде жорсткого обмеження на суму трансферу. Головне питання – чи зможе цей футболіст одразу допомогти команді Едді Хау.

Однак існує інша проблема. За неофіційною інформацією, клуби АПЛ домовилися між собою не продавати футболістів Ньюкаслу після того, як їх купив PIF. Таким чином вони хочуть, щоб команда вилетіла з АПЛ в Чемпіоншип.

Ще до цього клуби були проти того, щоб Ньюкасл продали фонду з Саудівської Аравії (фактично – наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману). Причина якраз в особі цього принца, якого пов'язують з вбивством журналіста Джамаля Хашоггі в посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі.