Светлана Самуляк получила три серебряных награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
19-летняя спортсменка уступала только румынке Андреа Котрути, которая в рывке и толчке взяла на один килограмм больше. Впрочем, для Самуляк это дебютные награды на Евро.
В столице Армении Ереване в эти дни продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Украину на этом соревновании представляет 17 спортсменов – пять мужчин и двенадцать женщин, пишет 24 канал.
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В первый игровой день нашей сборной две бронзы принесла Ангелина Ломачинская в весовой категории до 49 кг. А в воскресенье с лучшей стороны показала себя Светлана Самуляк.
19-летняя атлетка соперничала в категории до 55 килограммов. В рывке девушка подняла 90 килограммов с первой попытки. Ее смогла перебить румынка Андреа Котрута, взявшая на один килограмм больше.
Серебряная награда в рывке стала для украинки дебютной на уровне Евро. В толчке Светлана Самуляк подняла 109 килограммов во второй попытке, проиграв на один килограмм той же Котруте.
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По сумме двух видов результат украинской атлетки позволил ей занять второе место в двоеборье и получить в общей сложности три медали. Для Самуляка эти три серебра дебютны на чемпионатах Европы. В 2021 году девушка принимала серебро и бронзу на чемпионате мира.
Результаты женских соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 килограммов:
- Андреа Котрута (Румыния) – 201 кг
- Светлана Самуляк (Украина) – 199 кг
- Изабелла Айлян (Армения) – 196 кг