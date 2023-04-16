Светлана Самуляк получила три серебряных награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

19-летняя спортсменка уступала только румынке Андреа Котрути, которая в рывке и толчке взяла на один килограмм больше. Впрочем, для Самуляк это дебютные награды на Евро.

В столице Армении Ереване в эти дни продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Украину на этом соревновании представляет 17 спортсменов – пять мужчин и двенадцать женщин, пишет 24 канал.

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В первый игровой день нашей сборной две бронзы принесла Ангелина Ломачинская в весовой категории до 49 кг. А в воскресенье с лучшей стороны показала себя Светлана Самуляк.

19-летняя атлетка соперничала в категории до 55 килограммов. В рывке девушка подняла 90 килограммов с первой попытки. Ее смогла перебить румынка Андреа Котрута, взявшая на один килограмм больше.

Серебряная награда в рывке стала для украинки дебютной на уровне Евро. В толчке Светлана Самуляк подняла 109 килограммов во второй попытке, проиграв на один килограмм той же Котруте.

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По сумме двух видов результат украинской атлетки позволил ей занять второе место в двоеборье и получить в общей сложности три медали. Для Самуляка эти три серебра дебютны на чемпионатах Европы. В 2021 году девушка принимала серебро и бронзу на чемпионате мира.

Результаты женских соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 килограммов: