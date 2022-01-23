Сампдория вернулась к идее трансфера нападающего Динамо
Источник:Tuttomercatoweb
Нападающий Динамо Владислав Супряга все еще имеет шансы продолжить карьеру в итальянской Серии А. Местная Сампдория якобы вернулась к идее трансфера украинца.
Супряга может покинуть Динамо
Супряга снова попал на радары Сампдории, ведь у генуэзцев сорвался переход форварда Аталанты Роберто Пикколи.
Кстати Наследник Миколенко получил травму в первом матче после возвращения в Динамо
Сообщается, что после провала в переговорах с Пикколи Сампдория переключилась на другие кандидатуры. Среди них и Владислав Супряга.
Об интересе итальянского клуба к Супряге сообщалось неоднократно. Ранее Сампдория якобы предлагала Динамо 1 миллион евро за аренду нападающего.
Также итальянский клуб вроде бы был готов выложить 8 миллионов евро за то, чтобы приобрести Супрягу в Динамо.
Следует обратить внимание, что в услугах чемпиона мира 2019 года были заинтересованы и другие итальянские клубы. Интерес к Супряге приписывали Салернитани, Беневенто, Дженоа и Болонье.
Итальянские СМИ сообщали, что трансфер Супряги из Динамо в Дженоа сорвался из-за финансовых аппетитов киевлян.
Супряга – резервист Динамо
- 21-летний Супряга стал футболистом Динамо летом 2018 года, но так и не смог стать основным игроком. В сезоне-2021/2022 Владислав 6 раз выходил на футбольное поле и не забил ни одного гола.
- Не помогла Супряге и смена тренера. В матче чемпионата Украины против Львова наставник киевлян Мирча Луческу не выдержал и заменил нападающего еще в первом тайме.
- Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.