Остановился в шаге от аренды в Серию А

21-летний форвард уже 6 месяцев мог играть в итальянском чемпионате. Сразу четыре клуба Серии А хотели пополнить свой состав нападающим Динамо еще летом 2021 года.

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Однако все сорвалось из-за финансовых вкусов киевлян, которые хотели выручить немалые деньги за трансфер футболиста. Если бы переход Супряги в Италию таки состоялся, то он мог бы поиграть под руководством Андрея Шевченко в Дженоа. "Грифоны" были одними из тех, кто хотел купить игрока "бело-синих".

Также по информации известного инсайдера из Италии Джанлука Ди Марцио, Супрягой интересовалась Сампдория, Салернитана и Болонья. Последняя первой заинтересовалась футболистом, но киевляне повесили на Владислава ценник в размере 10 – 11 миллионов евро. Такие деньги отпугнули итальянцев.

Вниманию. По данным Transfermarkt, стоимость Супряги составляет 4 миллиона евро. Его контракт с Динамо рассчитан до конца декабря 2025 года.

После чего боссы Динамо смягчились, но уже было поздно. Под конец трансферного окна они почти договорились об аренде, но не успели из-за сроков.

Карьера Супряги в Динамо