Милан продолжил победную серию в чемпионате Италии, одолев Сампдорию: видео
Милан продлил победную серию в чемпионате Италии сезона-2020/2021. Миланский клуб в воскресенье, 6-го декабря, на выезде победил Сампдорию в рамках 10-го тура Серии А.
Сампдория – Милан 1:2
Голы: Экдаль, 82 – Кэсси, 45 (п), Кастильехо, 77
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Первый момент в игре имели хозяева поля, пишет 24 канал. После подачи с углового в штрафной Милана возник сумбур и после серии рикошетов Доннарумми пришлось спасать партнеров.
В "россонери" убийственный момент имел Ребич, но хорвату не удалось затолкать мяч уже в пустые ворота. Под конец тайма гости заработали пенальти, который уверенно реализовал Кэсси.
После перерыва близким, чтобы удвоить преимущество Милана был Тонали. Его корявый удар приняла на себя стойка. На 77-й минуте подопечные Стефано Пиоли разыграли классную комбинацию, которую точным ударом завершил Кастильехо.
Сампдория смогла отыграть один мяч благодаря голу Экдаля после углового.
Благодаря победе Милан закрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А. "Россонери" опережают Интер на 5 очков.
Сампдория – Милан видеообзор
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