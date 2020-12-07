Милан продлил победную серию в чемпионате Италии сезона-2020/2021. Миланский клуб в воскресенье, 6-го декабря, на выезде победил Сампдорию в рамках 10-го тура Серии А.

Сампдория – Милан 1:2

Голы: Экдаль, 82 – Кэсси, 45 (п), Кастильехо, 77

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Первый момент в игре имели хозяева поля, пишет 24 канал. После подачи с углового в штрафной Милана возник сумбур и после серии рикошетов Доннарумми пришлось спасать партнеров.

В "россонери" убийственный момент имел Ребич, но хорвату не удалось затолкать мяч уже в пустые ворота. Под конец тайма гости заработали пенальти, который уверенно реализовал Кэсси.

После перерыва близким, чтобы удвоить преимущество Милана был Тонали. Его корявый удар приняла на себя стойка. На 77-й минуте подопечные Стефано Пиоли разыграли классную комбинацию, которую точным ударом завершил Кастильехо.

Сампдория смогла отыграть один мяч благодаря голу Экдаля после углового.

Благодаря победе Милан закрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А. "Россонери" опережают Интер на 5 очков.

Сампдория – Милан видеообзор