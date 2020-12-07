Мілан продовжив переможну серію у чемпіонаті Італії сезону-2020/2021. Міланський клуб у неділю, 6-го грудня, на виїзді переміг Сампдорію у рамках 10-го туру Серії А.

Сампдорія – Мілан 1:2

Голи: Екдаль, 82 – Кессі, 45 (п), Кастільєхо, 77

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Перший момент у грі мали господарі поля, пише 24 канал. Після подачі з кутового у штрафному Мілана виник сумбур і після серії рикошетів Доннаруммі довелося рятувати партнерів.

У "россонері" вбивчий момент мав Ребіч, але хорвату не вдалося заштовхати м'яч вже у порожні ворота. Під кінець тайму гості заробили пенальті, який впевнено реалізував Кессі.

По перерві близьким, щоб подвоїти перевагу Мілана був Тоналі. Його неоковирний удар прийняла на себе стійка. На 77-й хвилині підопічні Стефано Піолі розіграли класну комбінацію, яку точним ударом завершив Кастільєхо.

Сампдорія змогла відіграти один м'яч завдяки голу Екдаля після кутового.

Завдяки перемозі Мілан закріпився на першому місці в турнірній таблиці Серії А. "Россонері" випереджають Інтер на 5 очок.

Сампдорія – Мілан відеоогляд