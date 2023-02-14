Сампдория – Интер 0:0

Интер приехал в гости в Сампдорию в статусе фаворита противостояния. "Нерадзурри" не хотят так легко отдавать чемпионство Серии А Наполи, уверенно лидирующего в турнирной таблице. Однако миланский клуб допустил ошибку, пишет 24 канал.

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С первых минут Интер принялся штурмовать ворота "сампы". Уже на второй минуте Лукаку пробивал с разворота – голкипер потянул удар по центру ворот, летевшего под перекладину.

Мхитарян и Мартинес пристреливались из-за пределов штрафной, но то мяч летел мимо ворот, то голкипер Сампдории легко забирал его в руки.

Хозяева ответили только дальним ударом Винкса, после которого мяч полетел в руки Онаны.

Невероятное количество моментов создали гости у ворот соперника. Но мяч предательски не хотел залетать в сетку ворот.

Сампдория очень пассивно вела себя в атаке. Поэтому в течение всего первого тайма атаковали исключительно "нерадзурри".

Первая часть встречи не по игре закончилась нулями на табло.

Во втором тайме ничего не изменилось. Интер атаковал, а Сампдория защищалась. Однако все удары гостей были снова мимо ворот или в руки голкипера.

Похоже, что хозяева очаровали свои владения перед началом поединка. Самый острый момент Сампдории был после подачи в штрафную, но мяч после удара головой пролетел рядом со штангой.

Интер не победил 0:0 и позволил Наполе увеличить свое преимущество в таблице.

Теперь отставание Интера от лидера Серии А составляет уже 15 очков. Похоже, что гонка за чемпионство окончена – 59 против 44 баллов в "нерадзурре".

Сампдория с 11 пунктами продолжает быть в зоне вылета из Серии А – предпоследняя 19-я позиция. Меньше баллов только в Кремонезе.

Сампдория – Интер: видеообзор матча