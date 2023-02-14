Сампдорія – Інтер 0:0

Інтер приїхав у гості до Сампдорії у статусі фаворита протистояння. "Нерадзуррі" не хочуть так легко віддавати чемпіонство Серії А Наполі, який наразі впевнено лідирує у турнірній таблиці. Однак міланський клуб допустився помилки, пише 24 канал.

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Із перших хвилин Інтер взявся штурмувати ворота "сампи". Вже на другій хвилині Лукаку пробивав з розвороту – голкіпер потягнув удар по центру воріт, який летів під поперечину.

Мхітарян та Мартінес пристрілювались з-за меж штрафного, але то м'яч летів повз ворота, то голкіпер Сампдорії легко забирав його до рук.

Господарі відповіли лише дальнім ударом Вінкса, після якого м'яч полетів у руки Онани.

Неймовірну кількість моментів створили гості біля воріт суперника. Але м'яч по-зрадницьки не хотів залітати у сітку воріт.

Сампдорія дуже пасивно поводила себе в атаці. Тому протягом усього першого тайму атакували виключно "нерадзуррі".

Перша частина зустрічі не по грі закінчилась нулями на табло.

У другому таймі нічого не змінилось. Інтер атакував, а Сампдорія захищалась. Однак усі удари гостей були знову повз ворота або у руки голкіперу.

Схоже, що господарі зачарували свої володіння перед початком поєдинку. Найгостріший момент Сампдорії був після подачі у штрафний майданчик, але м'яч після удару головою пролетів поруч зі стійкою.

Інтер сенсаційно не переміг 0:0 та дозволив Наполі збільшити свою перевагу у таблиці.

Тепер відставання Інтера від лідера Серії А складає вже аж 15 очок. Схоже, що гонка за чемпіонство закінчена – 59 проти 44 балів у "нерадзуррі".

Сампдорія із 11 пунктами продовжує бути у зоні вильоту з Серії А – передостання 19-та позиція. Менше балів лише у Кремонезе.

Сампдорія – Інтер: відеоогляд матчу