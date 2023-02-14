Ливерпуль – Эвертон 2:0
Голы: Салах, 36, Гакпо, 49
К мерсисайдскому дерби соперники подошли с разным настроением. Эвертон после смены главного тренера одержал долгожданную победу в предыдущем туре и надеялся продолжить свою серию. В свою очередь хозяева поля уже четыре матча подряд в чемпионате не знают вкуса побед. Поэтому Салах и компания выходили на поединок против Эвертона как на последний бой.
Читайте также Зинченко и Мудрик сыграют в благотворительном матче в поддержку Украины: Шевченко поддержал идею
Ливерпуль выходит из кризиса
Подопечные Юргена Клоппа с первых минут стали подтверждать свой статус фаворита матча. "Красные" больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам Пикфорда.
Преимущество Ливерпуля воплотилось в забитый гол на 36-й минуте матча. Быстрая контратака с участием Нуньеса и Салаха завершилась точным ударом последнего – 1:0.
Начало второй половины игры стало холодным душем для команды Миколенко. Снова хозяева убежали в быструю контратаку, завершившуюся пасом Александера-Арнольда на Коди Гакпо. Зимний новичок мерсисайдцев с близкого расстояния пробил мимо бессильного Пикфорда. К слову, этот мяч стал дебютным для форварда сборной Нидерландов.
Ливерпуль имел возможности довести счет до разгромного, но Нуньес и Салах не воспользовались своими шансами. Так что в итоге игра так и завершилась со счетом 2:0 в пользу Ливерпуля.
Защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл весь поединок, но не смог помочь своей команде сохранить ворота "сухими".
- После 21-го сыгранного матча Ливерпуль несколько улучшил турнирное положение, поднявшись с 10-й на 9-ю строчку.
- Команда Миколенко продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место в АПЛ.