Самолет российского Зенита совершил аварийную посадку: в двигатель попали птицы
Источник:Фонтанка
Фирменный самолет Зенита, который выполнял гражданский рейс из Анталии (Турция) в Санкт-Петербург (Россия), совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за попадания в стаю птиц.
Один из двигателей самолета вошел в нештатный режим. В аэропорту Санкт-Петербурга судно приземлилось в 22:26 по московскому времени.
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В соответствии с действующими регламентами Пулково объявил тревогу. Отмечается, что на борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту.
Реакция Зенита
Зенит прокомментировал случившееся в твиттере: "Спасибо экипажу Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета".
- В первом туре Лиги чемпионов Зенит с минимальным счетом 0:1 уступил действующему победителю турнира – Челси.