Один из двигателей самолета вошел в нештатный режим. В аэропорту Санкт-Петербурга судно приземлилось в 22:26 по московскому времени.

Смотрите также Роналду переехал в новый дом из-за надоедливых овец

В соответствии с действующими регламентами Пулково объявил тревогу. Отмечается, что на борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту.

Реакция Зенита

Зенит прокомментировал случившееся в твиттере: "Спасибо экипажу Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета".